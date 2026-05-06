◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)広島・持丸泰輝選手がヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。「8番・キャッチャー」でスタメン出場した持丸選手は8点リードの6回表、DeNA2番手・石田健大投手からライトスタンドへ2号ソロ。前日は1点ビハインドの9回に同点のプロ1号を放ったプロ7年目24歳が、2試合連続ホームランを放ちました。この試合は3安打を記録し勝利に貢献しています。初球を打っ