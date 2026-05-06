演歌歌手の小林幸子（72）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。デビューから売れるまでの生活を振り返った。司会の黒柳徹子から「デビューは東京オリンピックの年だった」と1964年、10歳、小学5年生の時だったと振られ、小林は「はい」とうなずずいた。鏡台を前に化粧をする当時のモノクロ写真が披露されると「これは四谷3丁目のアパートに1人で住んでいた頃の自分です」と説明した。故郷