きょうはゴールデンウイーク最終日。東京駅の新幹線のホームはUターン客で混雑が続いています。JR東京駅・東海道新幹線のホームからお伝えします。さきほどまで、ホームにはたくさんの人がいましたが、いまは人がまばらです。しかし、きょう午後1時ごろから取材していますが、新幹線がホームに到着したときは多くの人だかりができていて、エレベーターの前にも長蛇の列ができ、身動きがとりづらいときもありました。JR東海によりま