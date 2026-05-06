◇パ・リーグオリックス3─0ロッテ（2026年5月6日京セラドーム）休養の紅林に代わってスタメンの野口が期待に応えた。「7番・遊撃」で出場し、2回1死二、三塁で西野から右翼へ先制の2点右前適時打。先月28日ソフトバンク戦以来のスタメン出場で結果を残し、拳を握った。「せっかくのチャンスなので、何とかしようと。普段の練習から、いつ打席に立っても結果を残せるような準備をしている」球団イベント「オリっこデー