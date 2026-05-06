「楽天２−１２日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）楽天の連勝が３でストップした。前田健がＮＰＢ復帰４試合目の先発。５回３安打１失点の好投だったが勝敗はつかなかった。二回まで無安打無失点。三、四回は先頭打者に安打を浴びたがいずれも併殺で切り抜けた。１点リードの五回、２四球と安打で無死満塁のピンチを招き、万波の二ゴロ併殺の間に１点を失った。「五回は何とか粘りたかったのですが、悔しいです