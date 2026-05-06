アメリカで現在、爆発的な人気を誇っているピックルボール。テニス・卓球・バドミントンを組み合わせた新感覚スポーツであり、日本でも着実に競技人口が広がっている。日本では、1度でもピックルボールに触れたことがある人は約33万人とされている（※ピックルボールワン参照）。ピックルボール施設『Well Pickle Club』の1周年を記念したスペシャルイベントが5日に都内で開催され、元全米王者のダニエル・ムーア選手（37）、畠山