◇明治安田J1百年構想リーグ第15節横浜M0―2町田（2026年5月6日町田GIONスタジアム）横浜Mはアウェーで町田に0―2で敗れ、9敗目（5勝1PK負け）を喫した。前半は守備陣が無失点だったが、攻撃陣が好機で決定力を欠いた。後半9分、自陣左サイドで上げられたクロスから失点。同21分には相手CKから追加点を奪われた。攻撃陣も沈黙し、先月5日の柏戦以来6試合ぶりの無得点に終わった。