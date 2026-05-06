連休明けの7日（木）は広い範囲で日差しがありますが、北海道は雨の降る所がある見込みです。西日本の太平洋側も、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は25℃以上の夏日になる所が多く、30℃に迫る勢いで上がる所もありそうです。【CGで見る】あす7日の朝・昼過ぎ・夜の天気は？広く晴れ 太平洋側は一部で雨も7日（木）は広い範囲で晴れそうです。ただ、湿った空気の影響で、西日本や東日本の太平洋側はやや雲が広がりや