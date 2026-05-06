中道改革連合は、１５日からクラウドファンディングを開始する。先の衆院選の大敗を受け資金難に直面しているためだ。１０００万円を当初の目標とし、同党の活動資金に充てる。寄付は１０００円からで、１万円未満の寄付者には「御礼画像」をメール送信する。１万円以上の場合は、小川代表と山本香苗代表代行の直筆サインが入った写真付き名刺を「御礼状」とともに郵送する。今後、寄付者を対象としたオンラインイベントも検