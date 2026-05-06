元A.B.C-Zの河合郁人（ふみと）が、5月5日放送の『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）で放った“母の味”発言が、SNS上で物議を醸している。この番組は、料理好きの滝沢カレン、そして料理家で食育インストラクターの和田明日香が、週替わりでMCを務める料理番組だ。「この日は和田さんが担当する回でした。ゲストとして出演した河合さんは、福島県いわき市にいる母方の親戚21人で旅行したエピソードなど