Photo : Kazumi Oda 魔法の小箱から、ビートは立ち上がる。 teenage engineeringのサンプラー／グルーブボックス「EPシリーズ」を実際に触りながら学べるワークショップイベント「tap.make.play.」が、2026年5月8日（金）、東京・祐天寺のmusic bar & studio Apt.で開催されます。入場は無料。予約制・定員制のイベントです。 image: Peatix