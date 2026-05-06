障害を持ちながらもサーフィンを楽しんでもらいたい。愛知県美浜町の海水浴場で「アダプティブサーフィン」の体験会が開かれました。海に入るのは人生で2度目という男性も挑戦、周囲のサポートを受け、サーフィンの楽しさを味わうことはできたのでしょうか？ゴールデンウィークの5月2日、愛知県の内海千鳥ヶ浜海水浴場で行われていたのは、誰もが気軽に参加できるサーフィンのチャ