猫の心筋症とは？静かに進行する病気の正体 猫の心筋症は、心臓の筋肉に異常が生じる病気の総称です。主に、心臓の壁が厚くなる「肥大型心筋症（HCM）」、心臓の壁が硬くなる「拘束型心筋症（RCM）」、そして心臓の壁が薄く拡張する「拡張型心筋症（DCM）」などのタイプに分類されます。 このうち、最も多く見られるのが肥大型心筋症（HCM）です。これらの病気は、特に原因が不明な場合が多く、見た目には健康そう