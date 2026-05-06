️猫の目に異変が出たとき、考えられる主なトラブル 猫の目はとてもデリケートで、ちょっとした刺激でも症状が現れます。よく見られるのが、白や黄色っぽいめやに、目の充血、涙が増える、しょぼしょぼして目を細めるといった変化です。これらは結膜炎や軽い外傷、異物混入などでも起こることがあります。 一方で、ウイルス感染が関与しているケースも実際はとても多いです。特に猫ヘルペスウイ