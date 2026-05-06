俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女で、フルート奏者でモデルのCocomiが5日、自身のインスタグラムを更新。1日に25歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】笑顔も花束もきれいで素敵です 「5月1日に25歳になりました。」と投稿。「お祝いしてくださった皆様、ありがとうございます」と感謝を示し、楽屋と見られる場所でワインレッドの衣装で花束を手に笑みを浮かべる写真を掲載。「25歳も、全力で精進して参り