リニューアルオープンした「ANA FESTA高松ロビー店」 インバウンド客の増加に対応するため、高松空港にある「ANA FESTA 高松ロビー店」が2026年4月25日、リニューアルオープンしました。 売り場が2倍の広さになり、多言語対応のデジタルサイネージを設置しました。消費税免税サービスも導入され、インバウンド客の利便性が上がりました。 うどん県をPRするポケモン「ヤ