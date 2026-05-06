連休明け7日(木)は全国的に晴れて、最高気温25℃以上の夏日地点は今年最多の300地点超えとなり、30℃に迫る所もあるでしょう。8日(金)は北日本〜東日本を中心に雨で、関東も大気の状態が不安定となるでしょう。9日(土)の日中は全国的に晴れ間が出て、10日(日)は行楽日和の所が多いでしょう。明日7日(木)夏日地点今年最多の300超え予想湿度もアップ連休明け7日(木)は、梅雨入りしている沖縄を含め、全国的に晴れる所が多いでし