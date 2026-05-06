６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦の後半２５分から出場し、９試合ぶりの復帰を果たした。３月１４日の第６節・水戸戦で右ハムストリング肉離れを負い、復帰を目指していた。１５日に予定されるＷ杯メンバー発表に間に合わせた。Ｗ杯のメンバー発表まで、残り９日。３９歳の鉄人が不屈の精神でコンディションを間に合わせ