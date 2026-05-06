北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら・・・」の視点で選んだ２６人となる。第６回は綾部健真記者。＊＊＊テーマは「安定性」。４年間の森保ジャパン招集の中で安定したパフォーマンスを出し続け、計算が立ちやすい選手