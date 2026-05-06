テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが６日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。田原アナは「この日は…淡い紫色の衣装でした今朝もご覧いただきありがとうございました」と記し、ラベンダーのような薄紫色のニットにロングスカートを合わせたコーデを披露。最後に「ゴールデンウィーク最終日、皆さま最後まで楽しめますようにではまた土曜日に」とつづった。この投稿には「爽やかなコーデとてもお似