◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）千葉がクリーンシートで連敗を脱出し、後半戦初の勝利を飾った。前半６分にＦＷカルリーニョス・ジュニオのゴールで先制すると、後半２８分にはＭＦ姫野誠が追加点、さらに同３４分にはＤＦ日高大が３点目を奪った。小林慶行監督は「難しい時間が続いていた中でもファン、サポーターが背中を押し続けてくれた。そのおかげで戦うことがで