イングランド・ブライトンの女子チームに所属するなでしこジャパンのＭＦ清家貴子（２９）は５日、スポーツ報知などの取材に応じ、ブライトンと契約延長した経緯、６月にＷ杯を控える男子の日本代表へのエールなどを語った。加入から２季目となった今季は、リーグ戦１８試合で８得点を記録。リーグ全体でも７位の好成績を残しており、今年１月にはブライトンとの契約更新も発表された。４月のなでしこジャパンの米国遠征は負傷