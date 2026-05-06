◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武・高橋光成投手が６回無失点で４勝目を挙げた。ソフトバンク戦は今季３戦３勝となった。初回、２回と３者凡退の立ち上がり。３回１死では笹川のピッチャー返しが右足に当たる場面があり大事を取って早めの降板となったが、危なげない投球を続け白星をつかんだ。「テンポよくストライク先行で投げることができたのはよかったですし、野手の方が先制点をとっ