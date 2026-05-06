◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１５節札幌２―０長野（６日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はホームでＪ３長野を２―０で下し、Ｊ２優勝を飾った２０１６年４〜５月以来、１０年ぶりの５連勝を飾った。前半４０分、ＤＦ高尾瑠（２９）の右クロスをＭＦ荒野拓馬（３３）が頭で合わせ、先制点を挙げた。今季初得点が決勝点となった荒野は「普段はヘディングはあまりしないんだけど