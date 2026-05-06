元KAT―TUNの上田竜也（42）の主演舞台「リプリー」が6日、東京グローブ座で開幕した。1960年にアラン・ドロンさん主演で映画化もされた同名小説が原作。主人公は米ニューヨークで自堕落に暮らしていたミステリアスな青年で、富豪からイタリアにいる息子を連れ戻してほしいと依頼された場面から物語が動き出す。冷酷さと艶やかさを併せ持つ演技で魅了した上田は、約2時間半の公演でほどんど出ずっぱりで「稽古中に何度も、なん