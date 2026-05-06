◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1（5PK4）1広島（2026年5月6日Eピース）神戸は暫定2位に後退したが、PK戦で広島に勝利し、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）後初勝利を挙げた。1点ビハインドの後半18分に途中出場のFW小松蓮がミドルシュートを叩き込んだが、より輝きを放ったのはGK権田修一だった。「序盤は拮抗した試合では最初のプレーが大事。あそこでやられると流れを持っていかれる。チームの助け