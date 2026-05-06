同じ文字でも細部が異なる「公団ゴシック」高速道路を走っていると、まれに「独特な書体」の標識を見かけることがあります。 【結構レア？】これが「完成してすぐ」の首都高の看板です（画像）これは通称「公団ゴシック」と呼ばれ、高速走行中の車内から悪条件下でも文字を瞬時に認識できるよう、美観よりも視認性を最優先して設計された特殊なフォントです。しかし、標識の更新が進む現在、その姿は徐々に消えつつあります。