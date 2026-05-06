◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）ロッテ・西野勇士投手（３５）は先発して６回７５球を投げて３安打２失点と粘ったものの、打線の援護に恵まれずに２敗目。２４年９月２８日の西武戦（ベルーナＤ）以来となる白星はつかめなかった。２回、森友の右越え二塁打などで１死二、三塁のピンチを招くと、野口に右翼へ２点打を打たれて、先制された。３回以降はスコアボードに０を並べただけに、２回は