圧巻の動きと言うほかない。ファルコンＳ３着から臨むフクチャンショウ（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父イスラボニータ）は、Ｗコースでキミハスコール（５歳１勝クラス）を４馬身追走。直線では内に進路を取ると、馬なりのままうなるような手応えで加速し併入を果たした。タイムも６ハロン８２秒９―１１秒５と厩舎のパターンを思えば速く、状態面は文句のつけようがない。加藤征調教師も「状態は非常にいい。乗り手も『満足』