◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）ロッテはオリックスに３連敗。今季６度目の零封負けを喫し、今季の京セラドームでの試合は６戦全敗となった。１３勝１９敗で、借金は今季ワーストの６にふくらんだ。今季初めて西川を４番に据えるなど打線を組み替え、オリックスを上回る５安打を放ったが無得点。京セラドームで今季は６試合戦って、いまだに白星がない。試合後、サブロー監督は「思うようにや