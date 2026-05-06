◇パ・リーグ日本ハム12―２楽天（2026年5月6日楽天モバイル最強パーク）日本ハムが14安打12得点で大勝。4月3日オリックス戦の今季最多に並ぶ2度目の二桁得点で連敗を「2」で止めた。5回に好投していた楽天先発・前田健から1点をもぎ取って同点とすると、6回は2死一、二塁からレイエスの左前適時打で勝ち越し。さらに野村の左線二塁打で3点目を挙げた。8回は矢沢、水野、田宮の適時打で4点を追加。さらに細川の1号3ラ