◆パ・リーグ楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル）日本ハムが楽天に大勝し、連敗を２で止めた。先発の伊藤は３回に平良に先制弾を許したものの、それ以降は走者を出しながらも要所を締め、７回４安打１失点。今季３勝目を挙げた。打線は今季３５試合目で、スタメンでは初めて４番を外れた郡司が２番に入り、４番には今季初めてレイエスが座った。５回に万波の併殺打の間に追いつくと、６回２死一、二塁からそのレ