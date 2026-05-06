女優の中越典子（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。中越は「こんにちはいつのまにかあたたかくなってきた、、、」と書き出し、直近の写真をまとめてアップ。長女と愛犬を連れて訪れたという「束の間カフェ」での姿や、「子供が池で捕まえたおたまじゃくし13匹」などの写真を公開した。そして「そんなこんなで、毎日舞台稽古で、余力がなくダメ人間になっている私でインスタも久々という、、、」