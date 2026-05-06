◆パ・リーグ楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天は日本ハムに逆転負けを喫した。連勝は「３」でストップした。序盤は投手戦だった。楽天の先発はＮＰＢ復帰後初白星を狙う前田健。初回は先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。試合が動いたのは４回だ。伊藤から平良が先制ソロ。３戦連続アーチとなる今季４号で前田健を援護した。