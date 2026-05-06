◇パ・リーグ楽天2―12日本ハム（2026年5月6日楽天モバイル最強パーク）楽天が継投失敗で痛恨の逆転負けを喫した。11年ぶりのNPB勝利を目指した前田健は5回1失点で、同点のまま降板した。6回から継投に入ったが、2番手の内が1死一塁から郡司を空振り三振に仕留めて2死を奪った場面で、三木監督は同じ右腕の宋家豪にスイッチ。この継投が裏目に出る。宋は清宮幸に四球を与えて一、二塁とし、レイエスには左前打で勝ち