◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督は、昨季の最高勝率投手の大関友久投手の２軍降格を明言した。２回に１四球を挟む９連打で一挙８点を奪われ、自身３連敗となり防御率は５・７３にまで悪化した。「大関は１回（出場選手登録を）抹消します。開幕ローテ６人のうち３人がいなくなった。ローテを新しくつくり直す段階ですね。入ってくる選手にはチャンス」と話した。４