「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）巨人がヤクルトにカード負け越しを喫し、９連戦を３勝６敗で終えた。先発はここまでハーラートップタイの４勝とチームをけん引してきた先発・竹丸だった。しかし初回、先頭打者の並木に初球を左翼席に運ばれた。その後も２四球を出すなど制球に苦しみ、１死一、二塁とピンチを招き、増田に左前適時打を許した。阿部監督は「よーいどんで打たれて、切り替えられるかなと思ったんだ