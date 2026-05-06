ゴールデンウィークはきょうが最終日。最後までレジャーを楽しむ人で観光地は6日も大混雑でした。一方、Uターンラッシュの影響で、各地で渋滞も発生しています。人気観光スポット、神奈川県の江の島では…。参道を埋め尽くす人・人・人。江の島に架かる桟橋では、人々が歩いて続々と渡ってきていました。東京から来た家族:ゴールデンウィークは江の島に来るのが通年。東京に住んでいるが、なんとなく近場で非日常なら江の島かな。