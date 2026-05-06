フリーアナウンサーの神田愛花（４５）がＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」６日放送に出演し、体調不良で休養している夫のバナナマン・日村勇紀（５３）について言及する場面があった。神田は、ＭＣを組むハライチの澤部佑から夫婦円満の秘けつについて聞かれ、「今おウチでゲームをやっていまして」と告白。人気ゲーム「龍が如く３」を夫婦でプレーしているという。同ゲーム内で「沖縄で釣りをやっている」と明かし、「