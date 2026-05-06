ソフトバンクは６日の西武戦（ベルーナ）に２―１０で大敗した。先発の大関友久投手（２８）が２回に一挙８点を失う大炎上で試合をつくれず。試合後、小久保監督は左腕の登録抹消を明言した。一気に試合の大勢が決してしまった。２回、大関は先頭の平沢に二塁打を許すと、そこから四球を挟んでまさかの９連打。３番の渡部には満塁弾を献上するなど、相手に傾いた流れを止める間もなく一挙８点を奪われた。３回以降は立ち直った