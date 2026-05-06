これまでのうっぷんを晴らした。広島は６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に１０―０で圧勝。昨年から続いた同戦の連敗を引き分けを挟み「９」で止めた。攻撃陣が試合中盤から一気に点火した。３回、ＤｅＮＡ先発・深沢に対し、二死一、二塁とすると２番・菊池がカウント２ボールからの３球目を狙い撃ち。「良い先制点になってよかった」と今季１号先制３ランで、先発・栗林を援護した。５回は先頭の矢野→持丸の連打で一、二塁とする