ガールズグループLE SSERAFIMが仁川(インチョン)で2度目のワールドツアーの幕を開ける。LE SSERAFIMは5月6日午後、WeverseとグループのSNSを通じて、『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN INCHEON』開催告知文とポスターを公開した。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、大胆イメチェンに反響LE SSERAFIMは7月11日と12日に、仁川・インスパイアアリーナでコンサートを開催する。今回の公演はオフラインだけでなく、オンライン