香川大学の学生ボランティア「防犯パトロール隊」2021年 香川大学の学生ボランティア「防犯パトロール隊」が、全国防犯CSR推進会議（東京・千代田区）の「防犯CSRマイスター表彰」を受けました。 犯罪機会論に基づいたパトロール活動と、登下校の見守り活動を毎週実施し、防犯アプリを活用した防犯教室が評価されました。 「防犯CSRマイスター表彰」は、安全・安心な地域づくりに関与し