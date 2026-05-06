ソウルの日本大使館近くに設置されている慰安婦を象徴する「少女像」の周辺のバリケードが6年ぶりに撤去されました。【映像】撤去される実際の様子牧園リポ「いま像の周りを囲っていたバリケードが支援団体の手で撤去されていきます」この「少女像」をめぐっては、毎週水曜日に像の前で集会を開く元慰安婦の支援団体と、それに反対する保守系団体の対立が激化したことから、像の損壊などを防ぐため2020年に警察がバリケードを