中国の王毅外相とイランのアラグチ外相が北京で会談し、ホルムズ海峡の通航問題について「速やかに解決すべき」との考えで一致しました。中国外務省によりますと、会談でアラグチ外相は、アメリカとの交渉について「包括的かつ恒久的な解決策を模索する」と説明。ホルムズ海峡の通航をめぐる問題については「速やかに解決すべき」と述べたということです。これに対し、王毅外相は「国際社会は海峡の正常かつ安全な通航の回復に共通