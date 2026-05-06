【ジュネーブ＝船越翔】スペインの保健当局は５日、大西洋を航行中でハンタウイルスの集団感染が起きた疑いがあるクルーズ船を、スペイン領カナリア諸島で受け入れると表明した。乗船している約１５０人に対する検査や治療を行い、帰国手続きを進めるという。世界保健機関（ＷＨＯ）によると、クルーズ船は３月にアルゼンチンを出港し、これまでに７人の感染や感染疑いが確認され、そのうち３人が死亡した。現在はアフリカの島