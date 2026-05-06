元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が6日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。声帯の手術後でしゃがれた声である状態であることをわびた。番組開始から約1時間が経過したタイミングで、MC石井亮次が「真麻さん、ややのどが…」と高橋の声がしゃがれていることに心配して声をかけた。高橋は「すみません、連休の最初の方に声帯の手術をしまして、手術はうまくいったんですけれども、2〜3週間、声が割れてし