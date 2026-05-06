経営再建中の日産自動車は、ヨーロッパの従業員をおよそ1割削減する方針を明らかにしました。【映像】日産 欧州で従業員1割削減へ 生産・販売体制の見直し日産は経営再建の一環として、今年度中に、ヨーロッパで働く従業員の1割程度にあたるおよそ900人を削減します。ヨーロッパで唯一、日産の完成車を作るイギリスのサンダーランド工場では、2つの生産ラインを1つに統合します。また、スペインのバルセロナにある部品の倉