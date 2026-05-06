気象予報士で弁護士の清原博氏（55）が6日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。他2人の気象予報士がスタジオで同時に生出演したが、傘を持つ降水確率の意見が三者三様となった。天気予報のコーナーでMC石井亮次が「（降水確率が）40％だと沢さんは傘を持っていくんでしょ」と、気象予報士の沢朋宏アナに質問。沢アナは「私は持っていきます」と返した。石井は「30（％）でも持っていく？」と質問すると沢アナは「