2026年5月5日、韓国・ファイナンシャルニュースによると、8日の「父母の日」を前に「親がもらってうれしいプレゼント」は何かについてアンケート調査を行った結果、「現金」が圧倒的1位となった。カカオペイが自社の金融ジャーナル「PayAttention」を通じて2万7095人を対象に調査を行った結果、回答者の89％が「父母の日に一番もらいたいプレゼント」は「現金」だと答えた。次いで「プレゼント」が5％、「健康食品」「旅行」がそれ